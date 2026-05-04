Un evento interamente dedicato al mondo dei motori ad ABF Curno e Trescore

Sabato 9 maggio, le sedi di Azienda Bergamasca Formazione a Curno e Trescore Balneario ospiteranno un evento dedicato agli appassionati di motori. Durante la giornata sarà possibile visitare esposizioni di auto d’epoca e Vespa, che animeranno entrambe le location. L’iniziativa, rivolta a tutti, si inserisce nell’ambito di una Festa di Primavera che coinvolgerà il pubblico con attività e esposizioni legate al mondo dei veicoli storici.

Sabato 9 maggio le sedi di Azienda Bergamasca Formazione di Curno e Trescore Balneario ospiteranno una speciale Festa di Primavera aperta a tutti all’insegna dei motori storici, con un’ esposizione di auto d’epoca e Vespa che animerà entrambe le sedi nel corso della giornata. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Club Automoto Storiche Treviglio e il Vespa Club Treviglio, consentirà al pubblico di ammirare da vicino modelli che hanno segnato la storia dell’automobilismo e delle due ruote italiane, osservandone dettagli, linee e caratteristiche tecniche. Le protagoniste dell’evento saranno infatti le auto storiche e le Vespa, simboli di un patrimonio che continua ad affascinare tutte le generazioni.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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