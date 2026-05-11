Bastone cric e pistola per l’assalto al Dok | in fuga con l’incasso auto data alle fiamme
Nel tardo pomeriggio di ieri, un gruppo di malviventi ha assaltato il supermercato Dok di piazza Dante Alighieri a Salve. Armati di bastone, cric e pistola, i rapinatori hanno preso di mira l’incasso, fuggendo a bordo di un’auto che è stata poi data alle fiamme. L’episodio si è verificato poco dopo le 20, poco prima della chiusura del negozio, causando scompiglio tra i clienti e i dipendenti presenti.
SALVE – Non una semplice rapina a mano armata, ma un vero e proprio assalto preordinato da un gruppo di malviventi che in serata, poco dopo le 20, quindi a ridosso della chiusura del supermercato, hanno seminato il panico all’interno del Dok di piazza Dante Alighieri a Salve. I rapinatori sono.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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