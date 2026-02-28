Auto del sindaco data alle fiamme chiuse le indagini per un giovane

La procura di Brindisi ha concluso le indagini sul giovane di 27 anni di Oria, accusato di aver dato alle fiamme l’auto del sindaco Cosimo Ferretti. L’episodio è avvenuto negli ultimi giorni e ora si attende l’eventuale processo. La chiusura delle indagini rappresenta l’ultimo passaggio prima di eventuali sviluppi giudiziari.

ORIA - Nei giorni scorsi la procura di Brindisi ha chiuso le indagini nei confronti di P.M., il 27enne oritano accusato di aver dato alle fiamme l'auto del sindaco Cosimo Ferretti. L'episodio avvenne nella notte fra domenica 21 e lunedì 22 settembre 2025. La Volkswagen Tiguan del primo cittadino.