Auto rubata e poi data alle fiamme | notte di fuoco a Carmiano
Nella notte a Carmiano, due automobili sono state incendiate in rapida successione. La prima vettura è stata data alle fiamme poco prima, e circa un'ora dopo un altro veicolo ha preso fuoco nello stesso quartiere. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per le verifiche. Non sono stati segnalati feriti o altre conseguenze legate agli incendi. Le autorità stanno indagando sulle cause degli episodi.
CARMIANO - Una notte di fuoco a Carmiano, con due autovetture andate in fiamme nel giro di poco più di un’ora. Il dato che desta maggiore preoccupazione riguarda la Fiat Uno rinvenuta in via Martiri di Cefalonia: la vettura, di proprietà di una 63enne, era stata rubata a Novoli nella stessa.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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