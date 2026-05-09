Auto rubata e poi data alle fiamme | notte di fuoco a Carmiano

Nella notte a Carmiano, due automobili sono state incendiate in rapida successione. La prima vettura è stata data alle fiamme poco prima, e circa un'ora dopo un altro veicolo ha preso fuoco nello stesso quartiere. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per le verifiche. Non sono stati segnalati feriti o altre conseguenze legate agli incendi. Le autorità stanno indagando sulle cause degli episodi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui