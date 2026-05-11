Basket serie C

In un palazzetto gremito di tifosi, si è disputato un incontro decisivo per la salvezza nel campionato di serie C di basket. Alla fine, la squadra di casa ha perso con il punteggio di 59-65 contro la Sima Bio, che così ha raggiunto la permanenza in categoria. La partita ha visto un pubblico molto presente e rumoroso, con entrambe le squadre che si sono affrontate con intensità.

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