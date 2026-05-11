Basket serie C
In un palazzetto gremito di tifosi, si è disputato un incontro decisivo per la salvezza nel campionato di serie C di basket. Alla fine, la squadra di casa ha perso con il punteggio di 59-65 contro la Sima Bio, che così ha raggiunto la permanenza in categoria. La partita ha visto un pubblico molto presente e rumoroso, con entrambe le squadre che si sono affrontate con intensità.
Una folta e rumorosa cornice di pubblico fa da contorno allo scontro salvezza decisivo per Vignola e Argenta; se Argenta vince, è serie C, e alla fine sarà 59-65 per la Sima Bio, che brinda così alla permanenza in categoria. Boggian segna da sotto i primi canestri degli ospiti (6-6 al 5’). Massari inizia le rotazioni, e l’inerzia cambia quando sale Magnani, che subito alza il livello dell’energia. Il playmaker argentano segna da 3 punti per il 6-11, seguito poi ancora da Boggian, che dalla media fa 6-13 al 7’. In avvio di seconda frazione sono gli ospiti a partire subito forte, con Gregori a rubare palla, e lanciare in contropiede Giovannelli, che schiaccia il +5 (12-17).🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
[Live] Petriana-Basket Roma | Serie C Maschile
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