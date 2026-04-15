Basket serie B | Verodol CBD Pielle Livorno-Power Basket Nocera in diretta Live
Questa sera alle 21, la Pielle Livorno giocherà in casa contro la Power Basket Nocera nel campionato di serie B di basket. La partita si svolgerà al PalaMacchia e sarà trasmessa in diretta. La squadra di casa cerca una vittoria davanti ai propri tifosi, mentre gli ospiti arrivano con l’obiettivo di ottenere punti importanti in trasferta.
Questa sera alle 21 scende in campo la Pielle Livorno che tra le mura amiche del PalaMacchia affronta la Power Basket Nocera. I biancoblù tornano a giocare dopo il turno di riposo del fine settimana, utile per provare a recuperare qualche energia fisica e soprattutto mentale dopo il brutto ko.🔗 Leggi su Livornotoday.it
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