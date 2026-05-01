basket serie b interregionale il costone affila le armi domani sera la sfida a bisceglie

Domani sera il Costone scenderà in campo al PalaOrlandi per affrontare Bisceglie nella gara di andata dei play-off di Basket Serie B Interregionale. La sfida è programmata per le 18,30, con Michele Marinaro e Mattia Parigi come arbitri. La partita rappresenta la prima occasione ufficiale per la squadra senese di confrontarsi in questa fase della competizione.

Il Costone sarà la prima senese in campo per i play-off. Lo fa domani al PalaOrlandi, ospitando l’insidiosa Bisceglie (palla a due alle 18,30, Michele Marinaro di Cascina e Mattia Parigi di Firenze gli arbitri. Per il Vismederi si tratta di una notevole insidia, considerando che i pugliesi hanno chiuso la regular season come sesti nel girone D, ma con una classifica assolutamente bugiarda: Bisceglie è squadra forte che arriva ai playoff con un bilancio di 19 vittorie e 9 sconfitte, uno score che sarebbe valso il terzo posto in solitaria senza la penalizzazione di 5 punti ricevuta lo scorso settembre (per un cavillo burocratico legato alle formazioni giovanili della passata stagione).🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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