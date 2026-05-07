Basket Serie B Interregionale Play-off Gara 2 Un Costone lucido e solido conquista la qualificazione L’avversaro uscirà dalla ‘bella’ tra Spezia e Civitanova

Nel secondo incontro dei play-off di Serie B interregionale, il Costone ha ottenuto la qualificazione dopo una partita combattuta contro la squadra di casa. La partita si è conclusa con un punteggio di 63-61 a favore del Costone, che ha mostrato un gioco solido e lucido. La sfida tra Spezia e Civitanova si svolgerà invece nella gara di spareggio, nota come ‘bella’. Tra i giocatori, spiccano i contributi di Gueye, con 13 punti, e Anibaldi, con 11.

BISCEGLIE 61 COSTONE 63 BISCEGLIE: De Feudis ne, Montanari 8, Di Dio Busà 10, Spernanzoni ne, Gogishvili 3, Anibaldi 11, Tartaglia 9, Gueye 13, Sheqiri, Festinese 7. Allenatore Cosonole. COSTONE: Masciarelli 8, Zocca 8, Massari ne, Paoli F. 6, Paoli M. 8, Zeneli 13, Piattelli, Nannipieri 4, Ballabio 16, Rosso. Allenatore Belletti. Arbitri: Bonfigli, Caporalini. Parziali: 16-20; 28-40; 47-45. MOLFETTA – Il Costone fa l’impresa. Seppur priva di capitan Nasello (rimasto a Siena pochi giorni dopo essere diventato babbo), la Vismederi sbanca il parquet di Molfetta, chiudendo la serie sul 2-0 e accedendo ai quarti di finale play–off. Partita diversissima da gara-1, come poteva essere facilmente prevedibile, che il Costone ha giocato con grande lucidità e solidità per tutto l’arco dei 40’.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket Serie B Interregionale Play-off Gara 2. Un Costone lucido e solido conquista la qualificazione. L’avversaro uscirà dalla ‘bella’ tra Spezia e Civitanova Notizie correlate Basket Serie B Interregionale Play Off. "Mens Sana, gara difficile. Serve concentrazione»La Mens Sana oggi alle 20,30 è di scena a Jesi per provare a chiudere subito la serie dopo il netto successo di gara1. Leggi anche: Basket Serie B Interregionale. Il Costone affila le armi. Domani sera la sfida a Bisceglie Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Playoff Serie B, la Redel vince contro Benevento, Avellino domina contro Messina. Risultati ottavi; Basket Serie B Interregionale – Amica Chips, inizia la rincorsa play off; Risultati Serie B Interregionale Maschile Play Off Gara 1 Gironi C + D; Basket, Serie B Interregionale: Dose trascina la Valdiceppo alla salvezza diretta -. Basket Serie B Interregionale Play Off. Il Costone affronta Bisceglie: Energia e determinazione»Bissare il successo di sabato scorso e chiudere la serie: è questo l’obiettivo di Vismederi Costone Siena che, oggi ... sport.quotidiano.net Serie B Interregionale - Playoff e playout 25-26: calendario game 2 e risultati 6/5Il campionato di serie B Interregionale 2025-26 è gestito dai Comitati regionali FIP. Siamo arrivati alla seconda fase, con playoff e playout per le squadre qualificate dalla ... pianetabasket.com Stile TV. . Basket, Juvecaserta verso i playoff di serie B Nazionale - GUARDA IL SERVIZIO #stiletvhd #StileTv #stiletvplay #canale78 #news #campania - facebook.com facebook BASKET, SERIE B INTERREGIONALE, PLAY-OFF, OTTAVI DI FINALE, GARA 1, VIRTUS MATERA FA FUORI NUOVO BASKET AQUILANO AL PALASASSI: 78-65. TABELLINO, VIDEO, FOTO, COMMENTO COACH MIRIELLO x.com