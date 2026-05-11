Basket serie A2 | Libertas Tiby prolunga fino al 2027 Benvenuti | Operazione che testimonia la nostra crescita

La squadra di basket di serie A2 ha annunciato la firma di Matthew James Tiby, che rimarrà in squadra fino al 2027. La società ha definito l’accordo come un segnale di crescita e stabilità. Tiby, che era molto atteso dai tifosi, continuerà a vestire la maglia amaranto. La firma è stata ufficializzata attraverso un comunicato ufficiale.

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