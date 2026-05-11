Basket serie A2 | Libertas Tiby prolunga fino al 2027 Benvenuti | Operazione che testimonia la nostra crescita
La squadra di basket di serie A2 ha annunciato la firma di Matthew James Tiby, che rimarrà in squadra fino al 2027. La società ha definito l’accordo come un segnale di crescita e stabilità. Tiby, che era molto atteso dai tifosi, continuerà a vestire la maglia amaranto. La firma è stata ufficializzata attraverso un comunicato ufficiale.
La firma più attesa dai tifosi Libertas è arrivata: Matthew James Tiby sasrà ancora un giocatore amaranto. Il giocatore ha rinnovato il contratto fino al 30 giugno 2027. Si tratta di un’operazione di alto profilo visto che l'americano ha chiuso la scorsa stagione regolare con la media di 19.3.🔗 Leggi su Livornotoday.it
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Per la Victoria Libertas Pesaro Basket è il giorno di Gara 1 dei quarti di finale playoff di Serie A2 Old Wild West. Alle 20:00 i biancorossi saranno impegnati sul parquet del PalaTriccoli di Jesi per la sfida contro la Dole Basket Rimini Le radiocrona facebook
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Victoria Libertas Pesaro vs Dole Basket Rimini: derby da playoff al PalaTriccoliSabato 9 maggio, alle ore 20:00, il PalaTriccoli di Jesi ospita gara 1 dei quarti di finale playoff di Serie A2 Old Wild West tra Victoria Libertas Pesaro e Dole Basket Rimini. pianetabasket.com