Basket serie A2 | Libertas Filoni prolunga fino al 2028

Dopo la sconfitta al secondo turno dei play-in, la squadra di basket di serie A2 ha annunciato la proroga del contratto del proprio allenatore fino al 2028. La società ha deciso di investire nel progetto a lungo termine, confermando la guida tecnica per le stagioni future. La squadra si prepara ora alla prossima stagione con l’obiettivo di migliorare i risultati ottenuti nell’ultimo campionato.

Terminata la stagione con la sconfitta al secondo turno dei play-in, per la Libertas è già tempo di guardare al prossimo anno. In attesa di capire il futuro del duo americano composto da Tiby e Woodson (il primo potrebbe restare, il secondo ha poche chance), la società ha fatto la prima mossa.🔗 Leggi su Livornotoday.it

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