Basket serie A2 | Libertas Livorno il presidente Benvenuti è anche il nuovo socio di maggioranza | come cambia la società

Durante l’assemblea dei soci svoltasi giovedì 16 aprile presso lo studio notarile del dottor Gianluca Grosso, è stato annunciato un cambio di proprietà e di assetto societario per la Libertas Livorno 1947. Il presidente del club è diventato anche il nuovo socio di maggioranza, portando così una modifica significativa nella struttura dell’associazione. La società ha comunicato ufficialmente questa variazione senza ulteriori dettagli pubblici sul motivo o sulle implicazioni del cambiamento.

Nuovo assetto societario per La Libertas Livorno 1947 dopo l'assemblea dei soci del club riunita questo giovedì 16 aprile nello studio notarile del dottor Gianluca Grosso. Al termine dell'assemblea è stata infatti formalizzata la definizione del della società: la quota di maggioranza è stata.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Basket, serie A2 | Bi.Emme Service Libertas Livorno-Crifo Wines Ruvo di Puglia in diretta Leggi anche: Basket serie A2 | Sella Cento-Bi.Emme Service Libertas Livorno in diretta. Live Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Basket serie A2 | Unieuro Forlì - Bi.Emme Service 91-86: ultimo quarto fatale, Libertas ancora sconfitta in trasferta; Basket serie A2 | Bi.Emme Service Livorno-RSR Sebastiani Rieti 80-72: sprint amaranto nel finale, la Libertas torna a sorridere; Serie A2 2025/26 - 36^ Giornata | Unieuro Forlì - Libertas Livorno 91-86; Gaspardo e Rosser monumentali, il Palafiera esplode di gioia: Forlì batte Livorno e blinda la salvezza. Basket, serie A2 | Libertas Livorno, il presidente Benvenuti è anche il nuovo socio di maggioranza: come cambia la societàNuovo assetto societario per La Libertas Livorno 1947 dopo l'assemblea dei soci del club riunita questo giovedì 16 aprile nello studio notarile del dottor Gianluca Grosso. Al termine dell'assemblea è ... livornotoday.it Libertas Livorno annuncia il nuovo assetto societario sotto la guida di Marco BenvenutiLa Libertas Livorno 1947 comunica che questa mattina presso lo studio notarile del Dott. Gianluca Grosso, in Livorno, si è riunita l'Assemblea dei Soci del Club. Il Presidente ... pianetabasket.com Basket: ecco il nuovo assetto societario della Libertas #sport #livorno - facebook.com facebook