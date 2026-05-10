La squadra di Napoli ha concluso la stagione con una vittoria schiacciante contro l’Apu Udine, con il punteggio di 98-71. La partita si è svolta senza particolari sussulti, con i padroni di casa che hanno mantenuto il controllo dell’incontro dall'inizio alla fine. La gara si è giocata nel rispetto delle regole, senza incidenti o episodi significativi da segnalare.

La Guerri Napoli conclude con orgoglio la sua stagione vincendo in maniera netta contro l’Apu Udine per 98-71. Nonostante non avesse più nulla da chiedere al campionato, Napoli ha onorato la maglia giocando una partita quasi perfetta, svoltata nel terzo quarto grazie soprattutto all’apporto dell’ Mvp della partita: Leonardo Faggian. Il giocatore veneto è stato autore di 17 punti, 5 rimbalzi e due palle recuperate. Per Udine non sono bastati i 18 punti di Dawkins e i 15 di Mekowulu. Guerri Napoli – Apu Udine, l’analisi del match. Il primo tempo è abbastanza equilibrato con fiammate da una parte e dall’altra. Nel primo quarto Napoli non trova ritmo in attacco e per Udine è Dawkins a propiziare un primo rilevante vantaggio di 7 punti con 12 punti segnati e 4 triple nei primi 10 minuti.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La Guerri Napoli chiude in bellezza: dominata l’Apu Udine 98-71

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