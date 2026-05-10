Il Napoli Basket chiude la stagione con un largo successo | battuta Udine all' Alcott Arena
Il Napoli Basket conclude la stagione con una vittoria netta contro Udine nell'ultimo incontro giocato all'Alcott Arena PalaBarbuto. La squadra azzurra ha prevalso sugli avversari con un punteggio finale di 98-71, offrendo un match movimentato e spettacolare ai tifosi presenti. La partita si è svolta senza scontri o imprevisti, segnando la fine del campionato per il team campano.
La Guerri Napoli Basket chiude il campionato con un netto successo contro Udine. Gli azzurri all'Alcott Arena PalaBarbuto liquida l'Apu con un 98-71 senza appello, congedandosi dai tifosi con un match divertente. Un ultimo atto, con ogni probabilità per molti, da Bolton a Flagg, passando per.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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