Basket playoff serie B | Turchetto dopo la vittoria in gara-2 contro Legnano | Andremo là per chiuderla

Nel secondo turno dei playoff di serie B, la Pielle Livorno ha ottenuto una vittoria importante contro Legnano, battendola 68-59 al PalaMacchia. Con questo risultato, la squadra toscana si trova ora in vantaggio 2-0 nella serie e si prepara ad affrontare la prossima sfida con l'obiettivo di chiudere la qualificazione. Dopo il match, il coach ha dichiarato che la squadra andrà in trasferta per cercare di concludere la serie.

Vittoria importante per la Pielle Livorno che al PalaMacchia ha battuto 68-59 Legnano portandosi 2-0 nella serie playoff. Un successo che sembrava scontato dopo un primo tempo eccellente, ma che qualche passaggio a vuoto di troppo nei secondi venti minuti ha rischiato di compromettere. Per la.🔗 Leggi su Livornotoday.it

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