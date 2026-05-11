Basket la Benacuista vince ancora contro Treviglio | è sua la Gara 2 dei playoff

Nel campionato di Serie B Nazionale di basket, la squadra di Latina ha ottenuto la seconda vittoria consecutiva contro Treviglio nei quarti di finale playoff. La partita si è conclusa con il punteggio di 85-65 a favore di Latina, che ora guida la serie per 2-0. La squadra ha dimostrato solidità durante l’intero incontro, mantenendo il vantaggio fin dall’inizio.

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