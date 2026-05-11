Basket la Benacuista vince ancora contro Treviglio | è sua la Gara 2 dei playoff
Nel campionato di Serie B Nazionale di basket, la squadra di Latina ha ottenuto la seconda vittoria consecutiva contro Treviglio nei quarti di finale playoff. La partita si è conclusa con il punteggio di 85-65 a favore di Latina, che ora guida la serie per 2-0. La squadra ha dimostrato solidità durante l’intero incontro, mantenendo il vantaggio fin dall’inizio.
Una Benacquista Assicurazioni Latina Basket da applausi conquista anche la seconda gara dei quarti di finale playoff di Serie B Nazionale contro Tav Treviglio Brianza Basket, con il risultato finale di 85-65, e si porta sul 2-0 nella serie.Dopo una prima metà di gara equilibrata e combattuta, i.🔗 Leggi su Latinatoday.it
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