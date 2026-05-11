Basket i migliori italiani nelle statistiche della regular season di Serie A 2025-2026

Da oasport.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella stagione di Serie A 2025-2026 di basket, sono stati pubblicati i dati relativi alle prestazioni degli italiani nelle diverse voci statistiche. Questa analisi si concentra sui giocatori nazionali che si sono distinti nelle principali categorie dei tabellini, evidenziando chi si è posizionato ai vertici in termini di punti, rimbalzi, assist e altre statistiche fondamentali durante le partite settimanali.

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Andiamo a ricapitolare in questa sede chi tra gli italiani si è meglio espresso nel corso della Serie A 2025-2026 in ciascuna delle principali voci statistiche che compongono i tabellini che siamo abituati a vedere ogni sabato (oppure ogni domenica, a seconda delle situazioni). Nota tecnica: dai dati sono escluse, per ragioni riconducibili ai regolamenti LBA-FIP, le prestazioni dei giocatori di Trapani nel periodo in cui hanno disputato quella parte di stagione a Trapani. Ciò perché, con l’annullamento dei risultati, sono state di conseguenza annullate anche tutte le statistiche in merito. Tutte le statistiche sono su media per gara. Punti...🔗 Leggi su Oasport.it

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