Durante la stagione di Superlega, sono stati riconosciuti come i migliori italiani alcuni giocatori di spicco. Tra questi, Andrea Giannelli si è distinto per la continuità e la classe dimostrate, evidenziando la sua esperienza da campione del mondo. Le valutazioni sui vari ruoli e le prossime possibili selezioni per la Nazionale sono al centro delle discussioni nel mondo del volley.

ANDREA GIANNELLI: Continuità e classe da campione del mondo e tutti i livelli. Il migliore, non si discute. PAOLO PORRO: Nella regular season, alla sua prima stagione con Piacenza, il suo rendimento è miglior rispetto a quello dei rivali per il posto in azzurro. Basterà? Difficile perchè la concorrenza è spietatissima ma la soddisfazione c’è. ALESSANDRO BOVOLENTA: Prende il posto del titolare azzurro Romanò con la maglia di Piacenza e non lo fa rimpiangere con una regular season magari non sempre all’insegna della continuità ma di ottimo spessore. GIOVANNI SANGUINETTI: Che campionato per il centrale di Modena, escluso dalla loista azzurra all’ultimo respiro lo scorso anno. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Volley, i migliori italiani della regular season di Superlega e le possibili novità per la Nazionale

