La stagione 2025-2026 del basket femminile si è conclusa con la vittoria dello scudetto da parte del team che ha conquistato il titolo. Le statistiche individuali delle giocatrici italiane sono state raccolte e analizzate, evidenziando le migliori performance in vari aspetti del gioco. Le classifiche riguardano punti segnati, rimbalzi, assist e altre voci di rendimento, mostrando le atlete che si sono distinte nel corso dell’intera stagione.

Si è definitivamente chiusa la stagione 2025-2026 nel basket femminile, con lo scudetto del Famila Schio a rappresentarne la conclusione che, poi, è corrispondente anche al passo d’addio di Giorgia Sottana, tra le più grandi rappresentanti della pallacanestro tricolore negli ultimi vent’anni e un punto di riferimento per un paio di generazioni. Andiamo a leggere quest’oggi i numeri messi insieme dalle giocatrici italiane nell’arco dell’annata, statistica per statistica, secondo quanto rimarcato dall’apposita sezione del sito della LBF. I dati sono riferiti all’intera stagione, comprensiva di playoff e playout per tutte le 11 squadre. Punti...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket femminile, le migliori italiane nelle statistiche della stagione di A1 2025-2026

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