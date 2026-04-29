Terzo ' Memorial Perini' trentadue squadre di cestisti in contemporanea su quattro campi

Dal 1 al 3 maggio si svolge il terzo Memorial ‘Rodolfo Perini’, un torneo di minibasket che coinvolge trentadue squadre provenienti da diverse aree. L’evento si tiene su quattro campi distribuiti tra i comuni di Comacchio, Lagosanto e Ostellato, offrendo un’occasione di confronto tra giovani atleti in un appuntamento che si ripete ormai da tre edizioni.

Dall'1 al 3 maggio fra i comuni di Comacchio, Lagosanto e Ostellato, si disputa il terzo Memorial ‘Rodolfo Perini’ - Torneo di minibasket. Un bellissimo fine settimana tra pallacanestro e divertimento, alla scoperta del patrimonio culturale e naturalistico del territorio del Delta. Iscriviti al.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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