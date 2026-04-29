Tra il primo e il tre maggio, nel Delta del Po, si svolge il Memorial Rodolfo Perini, un torneo che vede la partecipazione di circa 500 giovani cestisti di età compresa tra 9 e 12 anni. Quarantadue squadre di minibasket provenienti da Comacchio, Lagosanto e Ostellato si sfidano in questa competizione. L’evento rappresenta un momento importante per il settore giovanile del basket locale.

? Cosa sapere 500 cestisti tra 9 e 12 anni competono nel Delta tra 1 e 3 maggio.. Il Memorial Rodolfo Perini coinvolge 32 squadre di minibasket tra Comacchio, Lagosanto e Ostellato.. Trentadue squadre di minibasket si sfideranno tra il 1 e il 3 maggio nei territori di Comacchio, Lagosanto e Ostellato per la terza edizione del Memorial Rodolfo Perini. L’evento sportivo porterà sul campo più di cinquecento atleti e atlete tra i nove e i dodici anni, coinvolgendo un vasto numero di accompagnatori, familiari e staff tecnico in un fine settimana che unisce la competizione agonistica alla scoperta delle bellezze naturali e culturali del Delta. Il palcoscenico del Delta tra talento giovanile e memoria sportiva.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Memorial Perini: 500 cestisti nel Delta per il futuro del basket

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