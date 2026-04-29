Dybala Roma l’argentino è il grande sogno del Boca Juniors | occhio agli scenari per l’estate

Paulo Dybala, attaccante argentino nato nel 1993 e attualmente in squadra con la Roma, rappresenta un punto di interesse nel calcio internazionale. Il suo nome è collegato a un possibile ritorno nel club di origine, il Boca Juniors, che avrebbe manifestato interesse nel volerlo ingaggiare questa estate. La situazione contrattuale dell’attaccante continua a essere al centro delle discussioni tra le parti coinvolte.

Calciomercato Juve, è sfida al Milan per Goncalo Ramos: e il PSG non si oppone alla cessione! Il punto Milinkovic Savic sicuro: «Stagione difficile ma abbiamo fatto anche cose buone. Pararigori? Non guardo le statistiche» Lautaro fa felici i tifosi dell’Inter: «Sono guarito, col Parma ci sarò! Scudetto o Mondiale? Entrambi» Gravina torna a parlare: «Non sono stato costretto a dimettermi e non ho fallito! No al commissariamento. Arbitri? Stiamo buttando fango senza sapere nulla» Como, il ds Ludi non ha dubbi: «Certi di proseguire con Fabregas. Quella sui pochi italiani in squadra è solo una delle critiche che ci fanno» Pagelle Atletico Madrid Arsenal: brillano Alvarez e Griezmann, Gyokeres glaciale.🔗 Leggi su Calcionews24.com

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