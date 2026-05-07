Virtus Matera rimonta incredibile a L’Aquila | ai quarti di finale

Nella partita di ieri, la Virtus Matera ha completato una rimonta sorprendente contro L’Aquila, vincendo ai quarti di finale. Dopo essere rimasta sotto di 15 punti all’inizio dell’ultimo quarto, i giocatori di Matera hanno reagito con una serie di canestri e difese efficaci. Tra i protagonisti, alcuni atleti hanno segnato punti cruciali e contribuito a ribaltare il punteggio, portando la squadra alla vittoria finale.

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? Punti chiave Come ha fatto Matera a ribaltare 15 punti di svantaggio nell'ultimo quarto?. Chi sono stati i giocatori chiave che hanno scatenato il break decisivo?. Perché la squadra di Miriello è riuscita a vincere senza Zanetti?. Quali sono le date cruciali per le prossime sfide dei quarti?.? In Breve Preira e Roberto guidano la rimonta dopo il vantaggio di 15 punti degli abruzzesi.. Matera accede ai quarti previsti per il 13 e 17 maggio 2026.. Zanetti resta fuori per infortunio durante la sfida al PalaAngeli di Sant’Elia.. Il Nuovo Basket Aquilano guidato da coach D’Addio subisce un break da 17-2.. La Virtus Matera conquista un successo fondamentale a L’Aquila battendo il Nuovo Basket Aquilano per 86-89 al PalaAngeli di Sant’Elia, ottenendo così il passaggio ai quarti di finale degli ottavi di finale della Serie B Interregionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Virtus Matera, rimonta incredibile a L’Aquila: ai quarti di finale Notizie correlate Matteo Berrettini rimonta con grinta Dusan Lajovic e approda ai quarti di finale a Rio de JaneiroVittoria in rimonta per Matteo Berrettini, che centra l’accesso ai quarti di finale dell’ATP 500 di Rio de Janeiro. Fiorentina ai quarti di finale di Conference League! Successo in rimonta dei viola contro il RakowDopo aver superato lo Jagiellonia, la Fiorentina concede il bis anche contro il Rakow e stacca con autorità il pass per i quarti di finale di...