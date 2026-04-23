Nel campionato under 19, la Basket Academy ha vinto contro la Germani Brescia con il punteggio di 79-67 al Pala Pulerà di Giovino. La partita si è conclusa con una vittoria importante per la squadra calabrese, guidata dall’allenatore Sabbatino. Questo risultato segna un momento significativo per il basket giovanile nella regione, portando la squadra ai vertici della classifica.

? Cosa sapere La Basket Academy U19 batte la Germani Brescia 79-67 al Pala Pulerà di Giovino.. Il successo di coach Sabbatino segna il ritorno della Calabria ai vertici del basket giovanile.. Il Pala Pulerà di Giovino esplode in un boato giallorosso alle 19:30 di ieri, quando la Basket Academy U19 ha travolto la corazzata della Germani Brescia con un netto 79-67. Il risultato finale sancisce un’impresa che entra immediatamente nella leggenda del basket giovanile nazionale, segnando il ritorno prepotente della Calabria e di Catanzaro ai vertici del settore dopo il periodo post-Covid. La sfida contro i giganti della serie A non è stata una passeggiata per i ragazzi dell’Academy, ma una conquista conquistata con il sudore e l’autorità.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Basket Academy U19 travolge Brescia: miracolo a Catanzaro!

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