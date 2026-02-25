Basket femminile le convocate dell’Italia per il torneo pre-Mondiale | Kacerik Zanardi e Osazuwa le novità

È ufficiale l’elenco delle convocate della Nazionale italiana di basket femminile che prenderà parte al torneo pre-Mondiale di San Juan di Porto Rico, in programma dall’11 al 17 marzo 2026, passaggio chiave nel percorso di qualificazione alla fase finale della rassegna iridata a Berlino (4-13 settembre). Lo staff tecnico coordinato da Andrea Capobianco ha sciolto le riserve su un gruppo che, nella sua ossatura, ricalca quello capace di conquistare la medaglia di bronzo lo scorso giugno agli Europei. Il raduno inizierà nel pomeriggio del 4 marzo a Roma: il giorno successivo è in programma la presentazione ufficiale alla stampa, mentre il 6 marzo la Nazionale partirà alla volta di Porto Rico, con scalo a Madrid. Le atlete impegnate in campionato nella giornata del 4 marzo citato raggiungeranno il gruppo la mattina seguente. In totale sono 14 le convocate, ma solo 12 voleranno a San Juan. Il gruppo azzurro riparte dunque dalle certezze del recente passato: delle protagoniste di Atene manca soltanto Stefania Trimboli, mentre i volti relativamente nuovi sono quelli di Martina Kacerik, Carlotta Zanardi e Cristina Osazuwa. 🔗 Leggi su Oasport.it

