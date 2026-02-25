Basket Italia femminile verso il pre-Mondiale | 14 convocate per San Juan obiettivo Berlino 2026

Coach Capobianco sceglie il gruppo per il torneo di Porto Rico (11-17 marzo): solo 12 voleranno a San Juan per inseguire la qualificazione alla FIBA Women’s World Cup di Berlino. Il raduno è fissato per il pomeriggio del 4 marzo a Roma, con presentazione alla stampa il giorno successivo e partenza per Porto Rico il 6 marzo via Madrid. Le atlete impegnate in campionato il 4 si aggregheranno il 5 mattina. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it Sono 14 le Azzurre convocate, ma solo 12 voleranno a San Juan. 🔗 Leggi su Sportface.it

Le Azzurre convocate per il Pre-Mondiale Femminile di San Juan

Basket femminile, le convocate dell'Italia per il torneo pre-Mondiale: Kacerik, Zanardi e Osazuwa le novità

