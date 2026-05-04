Mangiare leggero non è mangiare sano la nutrizionista Cancellato | No carboidrati la sera è un falso mito

Una nutrizionista ha chiarito che seguire diete leggere non equivale necessariamente a mangiare in modo sano. Ha spiegato a Fanpage.it che eliminare i carboidrati la sera è un mito e ha fornito indicazioni su come mantenere un'alimentazione corretta durante l'estate, evitando di sacrificare nutrienti essenziali. La professionista ha sottolineato l'importanza di un approccio equilibrato, senza ricorrere a restrizioni eccessive.

La nutrizionista ha spiegato a Fanpage.it come fare una corretta dieta estiva senza cadere nell'errore di eliminare nutrienti fondamentali per stare "leggeri".🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Indice glicemico: i consigli della nutrizionista per mangiare carboidrati senza avere picchiQuante volte abbiamo guardato con desiderio un piatto di pasta o una fetta di pane, sentendoci subito "in colpa" al solo pensiero degli zuccheri?...

Giornata mondiale contro l’obesità, 5 libri per insegnare ai bimbi a mangiare sano. La nutrizionista: “Se volete che i vostri figli mangino frutta e verdura dovete dare l’esempio”L’obesità infantile è un problema molto importante, lo dimostra il fatto che la percentuale dei bambini in eccesso di peso continua ad aumentare...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Questo è il pasto perfetto secondo il cardiologo: È il modo più semplice per mangiare sano; La Dieta della Longevità in terza età, perché non è mai tardi per cominciare; Cosa mangiare dopo i 70 anni per nutrire corpo e mente; Perché al ristorante il cibo sano costa (apparentemente) di più: tra food cost, marketing e percezioni.

Leggera ma super gustosa: la cena perfetta pronta in soli 15 minutiCena leggera e gustosa pronta in pochi minuti: scopri la bowl di pollo, zucchine e yogurt al limone, perfetta per restare leggeri senza rinunciare al sapore. blitzquotidiano.it

Cosa mangiare la sera dopo allenamento intenso: proteine e tempisticaDopo un allenamento intenso la sera, scegli proteine magre, carboidrati complessi e grassi buoni entro due ore. Evita piatti pesanti e ultra-processati. footballnews24.it

Nuove entry, stessa voglia di mangiare bene. Per i tuoi pranzi veloci o per un brunch più leggero arrivano le nostre nuove insalate fresh & healthy Colorate, gustose e perfette quando vuoi qualcosa di buono… senza uscire rotolando - facebook.com facebook