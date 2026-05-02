Nella zona centrale della città, un giovane è stato ferito con un coltello durante una lite con un altro uomo di origini magrebine. Il ferito ha riportato una ferita ai polmoni ed è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove si trova in prognosi riservata. La polizia sta indagando sull’accaduto per chiarire i dettagli dell’aggressione.

È in gravi condizioni e ricoverato all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto il giovane magrebino rimasto ferito durante un diverbio con un connazionale. L'uomo sarebbe stato colpito da un'arma bianca. Il grave episodio di violenza si è verificato giovedì scorso a Massafra, nel quartiere Gesù Bambino. I dettagli L’accoltellamento è avvenuto, nel centro storico, intorno a mezzogiorno. Il giovane coinvolto è stato ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, a causa delle ferite che hanno interessato anche i polmoni. L’altro uomo, ritenuto il presunto aggressore, è stato fermato dai carabinieri della compagnia di Massafra.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Accoltellamento nel centro storico: un giovane ferito ai polmoni, è in prognosi riservata

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