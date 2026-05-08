Pronostico Barcellona-Real Madrid | la Liga in faccia

Domenica si svolge la partita tra il Barcellona e il Real Madrid, valida per la trentacinquesima giornata della Liga. L'incontro si terrà in casa del Barcellona e sarà trasmesso in diretta televisiva. Le formazioni ufficiali sono state annunciate poco prima dell'inizio della gara. Questo match rappresenta un momento importante nella corsa al titolo di campione della stagione.

Barcellona-Real Madrid è una gara della trentacinquesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico Il momento della verità. Con lo scudetto in faccia. Al Barcellona basterebbe anche un pareggio contro il Real Madrid per vincere la Liga con tre giornate d’anticipo. Diciamo che ormai i conti sono fatti con gli undici punti di vantaggio che Flick ha su Arbeloa. Ma vuoi mettere vincere il titolo davanti ai rivali storici? (AnsaFoto) – Ilveggente.it Ha meritato di vincere la Liga la squadra catalana. Ha avuto un rendimento migliore e, nel momento più importante della stagione, ha messo in fila una serie di vittorie incredibili sfruttando poi le vicissitudini interne del Real Madrid.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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