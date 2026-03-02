Lecce – Malore a scuola 11enne muore poche ore dopo a casa | suo padre è il cantante Khadim

A Lecce, un bambino di 11 anni ha perso la vita poche ore dopo aver avuto un malore a scuola. La famiglia ha confermato che il padre del ragazzo è un cantante noto nella zona. La notizia ha suscitato grande dolore tra amici e vicini. La polizia sta indagando sulle cause del decesso e ha già ascoltato alcune persone.

La comunità di Lecce è stata colpita da una tragedia improvvisa e straziante che ha spezzato la vita di un bambino di soli undici anni. La notizia si è diffusa rapidamente nel pomeriggio del 2 marzo 2026, lasciando nel dolore non solo la famiglia del piccolo, ma anche l'intero istituto scolastico e la cittadinanza locale. Quello che doveva essere un normale lunedì di lezioni si è trasformato in un incubo che ha portato al decesso del giovanissimo, nonostante i ripetuti sforzi dei medici e dei soccorritori per salvargli la vita. L'evento ha sollevato una profonda ondata di commozione, mettendo in luce la fragilità della vita e la rapidità con cui un malore apparentemente passeggero può degenerare in un dramma irreparabile.