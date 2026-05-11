Il Tribunale del Riesame di Firenze ha deciso di annullare il sequestro di alcuni barboncini nel Pisano, ordinando la restituzione immediata degli animali alle persone coinvolte. La decisione è arrivata dopo aver esaminato i motivi del sequestro e le prove presentate nel procedimento. La vicenda riguarda un intervento delle autorità che aveva portato al sequestro degli animali, successivamente revocato dal tribunale.

Lo ha reso noto Francesco Virgone, avvocato difensore della titolare dell’allevamento, ricordando che i cani dopo il sequestro erano stati affidati all’Enpa che li aveva trasferiti in diverse strutture. Il legale ha anche osservato che il sequestro delle fiamme gialle, su disposizione del gip del tribunale pisano, era stato deciso “poiché riconducibile all’ipotesi di reato di maltrattamento animali sia perché alloggiati in strutture ritenute non idonee sia perché alcuni (due) ritenuti in precarie condizioni cliniche ed altri in stato di sofferenza”. Immediato il ricorso al riesame da parte della difesa che “rilevava l’insussistenza dei presupposti di legge necessari a supportare il sequestro sostenendo l’adeguatezza delle strutture nonché il buon governo degli animali sottoposti a sequestro”.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Barboncini sequestrati nel Pisano: Tribunale del riesame annulla il provvedimento

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