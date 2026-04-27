Sequestrato allevamento di cani nel Pisano salvi 100 barboncini

Da tv2000.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un allevamento di cani nel Pisano è stato sequestrato dalle autorità. Le condizioni dell’allevamento erano considerate fatiscenti e sovraffollate. Nel corso dell’operazione, circa 100 barboncini sono stati recuperati e messi in salvo. Le autorità hanno disposto il sequestro dell’area e delle creature presenti, in attesa di ulteriori verifiche e interventi. Nessuna informazione è stata diffusa sulle persone coinvolte nell’attività.

Sequestrato nel Pisano un allevamento di cani sovraffollato e in condizioni fatiscenti. Sono stati messi in salvo circa 100 barboncini. La proprietaria è stata denunciata per maltrattamento di animali e abusi edilizi. Servizio di Amelia Cartia TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

sequestrato allevamento di cani nel pisano salvi 100 barboncini
© Tv2000.it - Sequestrato allevamento di cani nel Pisano, salvi 100 barboncini

Sequestrato allevamento di cani nel Pisano, salvi 100 barboncini

Video Sequestrato allevamento di cani nel Pisano, salvi 100 barboncini

Notizie correlate

Pisa: sequestrato allevamento lager di cani, in salvo 100 barboncini. Denunciata una donnaPISA – Blitz della Guardia di Finanza di Pisa che ha sequestrato un allevamento abusivo a Castelfranco di Sotto in provincia di Pisa.

Sequestrato a Castelfranco di Sotto un allevamento di barboncini lager: salvato 100 animaliBlitz della Guardia di Finanza nella struttura totalmente abusiva gestita da una donna già nota per episodi simili denunciata per maltrattamenti...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Cento barboncini in gabbie sovraffollate e insicure: sequestrato allevamento di cani; Sequestrato un allevamento abusivo di barboncini; Barboncini nel degrado, sequestrato un allevamento nel pisano: salvati 100 cani; Giuliano salvato da un allevamento abusivo, il cane senza una zampa 'rinato' grazie alle cure e all'amore.

sequestrato allevamento di caniVIDEO| A Pisa scovato un allevamento lager di barboncini, salvati oltre 100 caniNello stesso box stipati 11 cagnolini. Intervento della Guardia di Finanza a Castelfranco di Sotto: gli animali sono stati affidati a diversi rifugi Enpa ... dire.it

sequestrato allevamento di caniPisa, sequestrato allevamento di cani: salvi 100 barbonciniL’attività si trova a Castelfranco di Sotto (Pisa) ed è, spiegano le Fiamme gialle, riconducibile a un’imprenditrice già gravata da precedenti penali specifici: le indagini hanno accertato che alcuni ... tg24.sky.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.