Sequestrato allevamento di cani nel Pisano salvi 100 barboncini

Un allevamento di cani nel Pisano è stato sequestrato dalle autorità. Le condizioni dell’allevamento erano considerate fatiscenti e sovraffollate. Nel corso dell’operazione, circa 100 barboncini sono stati recuperati e messi in salvo. Le autorità hanno disposto il sequestro dell’area e delle creature presenti, in attesa di ulteriori verifiche e interventi. Nessuna informazione è stata diffusa sulle persone coinvolte nell’attività.

Sequestrato nel Pisano un allevamento di cani sovraffollato e in condizioni fatiscenti. Sono stati messi in salvo circa 100 barboncini. La proprietaria è stata denunciata per maltrattamento di animali e abusi edilizi. Servizio di Amelia Cartia TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Sequestrato allevamento di cani nel Pisano, salvi 100 barboncini Sequestrato allevamento di cani nel Pisano, salvi 100 barboncini Notizie correlate Pisa: sequestrato allevamento lager di cani, in salvo 100 barboncini. Denunciata una donnaPISA – Blitz della Guardia di Finanza di Pisa che ha sequestrato un allevamento abusivo a Castelfranco di Sotto in provincia di Pisa. Sequestrato a Castelfranco di Sotto un allevamento di barboncini lager: salvato 100 animaliBlitz della Guardia di Finanza nella struttura totalmente abusiva gestita da una donna già nota per episodi simili denunciata per maltrattamenti... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Cento barboncini in gabbie sovraffollate e insicure: sequestrato allevamento di cani; Sequestrato un allevamento abusivo di barboncini; Barboncini nel degrado, sequestrato un allevamento nel pisano: salvati 100 cani; Giuliano salvato da un allevamento abusivo, il cane senza una zampa 'rinato' grazie alle cure e all'amore. VIDEO| A Pisa scovato un allevamento lager di barboncini, salvati oltre 100 caniNello stesso box stipati 11 cagnolini. Intervento della Guardia di Finanza a Castelfranco di Sotto: gli animali sono stati affidati a diversi rifugi Enpa ... dire.it Pisa, sequestrato allevamento di cani: salvi 100 barbonciniL’attività si trova a Castelfranco di Sotto (Pisa) ed è, spiegano le Fiamme gialle, riconducibile a un’imprenditrice già gravata da precedenti penali specifici: le indagini hanno accertato che alcuni ... tg24.sky.it PISA: SEQUESTRATO ALLEVAMENTO DI BARBONCINI. SALVATI CIRCA 100 CANI DETENUTI IN CONDIZIONI DI MALTRATTAMENTO. TOSCANA I finanzieri del Comando Provinciale di Pisa, nell’ambito di un’attività delegata dalla locale Procura della Rep - facebook.com facebook 100 barboncini chiusi in piccoli recinti, feriti e mutilati: sequestrato un allevamento abusivo nel Pisano x.com