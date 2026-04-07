Il tribunale del riesame ha annullato il provvedimento di sequestro emesso dal giudice per le indagini preliminari nei confronti del locale notturno

Tempo di lettura: 2 minuti Si chiude con un esito favorevole per la difesa la vicenda giudiziaria che aveva coinvolto il locale “Wega” di Pietrelcina. In data 16 marzo, l’attività era stata sottoposta a sequestro preventivo su ordinanza del GIP del Tribunale di Benevento, nell’ambito di un procedimento che aveva imposto lo stop temporaneo all’esercizio. Nella giornata odierna, però, è arrivata la svolta: il Tribunale del Riesame ha infatti annullato il provvedimento di sequestro, accogliendo le argomentazioni difensive presentate dall’avvocato Gerardo Giorgione. Secondo quanto stabilito dai giudici, non sussistevano i presupposti necessari per l’applicazione della misura cautelare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Dissequestro per un locale notturno: il Riesame annulla il provvedimento del Gip

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