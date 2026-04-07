Dissequestro per un locale notturno | il Riesame annulla il provvedimento del Gip
Il tribunale del riesame ha annullato il provvedimento di sequestro emesso dal giudice per le indagini preliminari nei confronti del locale notturno
Tempo di lettura: 2 minuti Si chiude con un esito favorevole per la difesa la vicenda giudiziaria che aveva coinvolto il locale “Wega” di Pietrelcina. In data 16 marzo, l’attività era stata sottoposta a sequestro preventivo su ordinanza del GIP del Tribunale di Benevento, nell’ambito di un procedimento che aveva imposto lo stop temporaneo all’esercizio. Nella giornata odierna, però, è arrivata la svolta: il Tribunale del Riesame ha infatti annullato il provvedimento di sequestro, accogliendo le argomentazioni difensive presentate dall’avvocato Gerardo Giorgione. Secondo quanto stabilito dai giudici, non sussistevano i presupposti necessari per l’applicazione della misura cautelare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
La movida "sotto Riesame": decreto annullato, dissequestro per due localiBRINDISI - Oggi, giovedì 12 marzo 2026, vengono tolti i sigilli al Bar Da Felle e a Opera Lounge Bistrot, due dei cinque locali sequestrati un mese...
Scontri tra polizia e studenti minorenni a Torino: il tribunale del riesame annulla i domiciliari per cinque ragazziPossono di nuovo uscire di casa cinque dei sei minorenni finiti ai domiciliari martedì 30 gennaio 2025 per alcuni episodi violenti avvenuti a Torino,...
Argomenti più discussi: Dissequestro dei crediti a perimetro ampio; Nessun abuso edilizio, solo manutenzione: dissequestrato ristorante; Ostia, riapre 'La Spiaggia di Bettina': via i sigilli allo stabilimento; Dissequestro per lo stabilimento La Spiaggia di Bettina a Ostia: la struttura può riaprire.
Dissequestro per lo stabilimento La Spiaggia di Bettina a Ostia: la struttura può riaprireDissequestro per lo stabilimento La Spiaggia di Bettina a Ostia che potrà riaprire in vista della nuova stagione balneare ormai alle porte. Dissequestro per lo stabilimento La Spiaggia di Bettina a Os ... msn.com
Nessun capitale da riciclare: l’avvocato che tutela una coppia di cittadini albanesi ha chiesto il dissequestro dell’edificio da mezzo milione - facebook.com facebook
Il tribunale di Salerno dispone il dissequestro della nave Geo Barents invocando una sentenza della Consulta: «Nessun ordine di Tripoli è giustificabile se si fa soccorso in mare». di @FdQdT x.com