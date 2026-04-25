Milly Carlucci ha commentato la situazione di Barbara D’Urso, affermando di provare dispiacere nel vedere un talento sprecato, attribuendo questa percezione a fattori esterni e non alla volontà della conduttrice. Ha anche menzionato un rapporto di lunga data con il giornalista Cruciani, caratterizzato da incontri frequenti ma senza sviluppare collaborazioni concrete. Carlucci, nota per il suo ruolo televisivo, ha dichiarato di trovare divertente il suo mestiere e di dedicarvi gran parte del suo tempo.

C’è chi la chiama “sergente di ferro” ma lei, Milly Carlucci semplicemente si diverte in televisione, ci passa la sua vita. «È il mio Luna Park», racconta a La Stampa. La regina del sabato sera con “Ballando con le stelle ” ha cercato fortuna anche con “ Canzonissima ” prima di mettersi nuovamente in pista con “Ballando on the road”. Poi «a luglio divento anche nonna, per la prima volta». E quello è senza dubbio il suo più grande successo. E per la sua nipotina è pronta a trattenersi. «Trattenermi. Sono fatta così: accudente per natura, farei sempre la mamma a oltranza, persino adesso che i miei figli sono grandi. Invece bisogna porsi dei limiti: il ruolo del nonno è sicuramente importante ma collaterale.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Milly Carlucci: “Barbara D’Urso? Mi spiace sempre quando vedo un talento buttato via non per sua colpa. Con Cruciani ci ‘annusiamo’ da anni ma poi non concretizziamo”

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