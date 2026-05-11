Bancarotta fraudolenta condannato il grossista di beni per fioristi

Da casertanews.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte di Cassazione, con la quinta sezione presieduta da Alfredo Guardiano, ha emesso una sentenza riguardante un procedimento di bancarotta fraudolenta. La decisione riguarda un grossista di beni per fioristi e si basa sul ricorso presentato dall’amministratore unico di una società con sede a Castel Volturno. La sentenza si riferisce a un procedimento avviato presso la Corte di Appello di Napoli.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La quinta sezione della Corte di Cassazione presieduta da Alfredo Guardiano, si è pronunciata sul ricorso presentato da Enzo Petri amministratore unico della Fiori e Colori Srl con sede a Castel Volturno, avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli. La Corte d’Appello partenopea ha.🔗 Leggi su Casertanews.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Bancarotta fraudolenta, condannato imprenditore edilePer la Cassazione il ricorso è inammissibile poichè “l'oggetto della contestazione è quello di aver sottratto o distrutto i libri e altre scritture...

Sospetti di bancarotta fraudolenta, sequestrato l’AumaiNuovi guai per il magnate di Aumai shopping, la nota catena di supermercati cinesi sparsi su tutto il territorio nazionale.

Argomenti più discussi: Bari, bancarotta fraudolenta di Prestige srl: due condanne e un'assoluzione; Camerano: arrestato pensionato per bancarotta fraudolenta, deve scontare 3 anni e 4 mesi; Camerano, arrestato 74enne per bancarotta fraudolenta: sconterà più di 3 anni agli arresti domiciliari; Bancarotta Fraudolenta: Condannato anche senza voler danneggiare.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web