Bancarotta fraudolenta condannato il grossista di beni per fioristi
La Corte di Cassazione, con la quinta sezione presieduta da Alfredo Guardiano, ha emesso una sentenza riguardante un procedimento di bancarotta fraudolenta. La decisione riguarda un grossista di beni per fioristi e si basa sul ricorso presentato dall’amministratore unico di una società con sede a Castel Volturno. La sentenza si riferisce a un procedimento avviato presso la Corte di Appello di Napoli.
La quinta sezione della Corte di Cassazione presieduta da Alfredo Guardiano, si è pronunciata sul ricorso presentato da Enzo Petri amministratore unico della Fiori e Colori Srl con sede a Castel Volturno, avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli. La Corte d’Appello partenopea ha.🔗 Leggi su Casertanews.it
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