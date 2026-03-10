Bancarotta fraudolenta condannato imprenditore edile

La quinta sezione della Corte di Cassazione, guidata da Rossella Catena, ha deciso sul ricorso presentato dall’amministratore di fatto della società Edilmed Srl contro una sentenza della Corte di Appello di Napoli. La questione riguarda un procedimento di bancarotta fraudolenta e la condanna di un imprenditore edile coinvolto nel caso. La sentenza è stata emessa recentemente e riguarda le procedure giudiziarie in corso.

Per la Cassazione il ricorso è inammissibile poichè "l'oggetto della contestazione è quello di aver sottratto o distratto i libri e altre scritture contabili certamente esistenti fino al 2010. Ricostruito poi il ruolo di amministratore di fatto della società fallita anche dopo la dismissione della sua carica formale all'inizio del 2011". All'inammissibilità del ricorso fa seguito la condanna del ricorrente al pagamento di 3000 euro in favore della cassa delle ammende.

