Bancarotta fraudolenta condannato grossista per fioristi

La Corte di Cassazione, con la quinta sezione presieduta da Alfredo Guardiano, ha deciso sul ricorso di Enzo Petri, amministratore unico della Fiori e Colori Srl con sede a Castel Volturno, contro una sentenza della Corte d'Appello di Napoli. La vicenda riguarda un procedimento per bancarotta fraudolenta, nel quale Petri è stato coinvolto. La decisione della Cassazione rappresenta l'ultimo atto di un procedimento giudiziario iniziato con un procedimento di primo grado.

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La quinta sezione della Corte di Cassazione presieduta da Alfredo Guardiano, si è pronunciata sul ricorso presentato da Enzo Petri amministratore unico della Fiori e Colori Srl con sede a Castel Volturno, avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli. La Corte d’Appello partenopea ha.🔗 Leggi su Casertanews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Bancarotta fraudolenta, condannato il grossista di beni per fioristiLa quinta sezione della Corte di Cassazione presieduta da Alfredo Guardiano, si è pronunciata sul ricorso presentato da Enzo Petri amministratore... Bancarotta fraudolenta, condannato imprenditore edilePer la Cassazione il ricorso è inammissibile poichè “l'oggetto della contestazione è quello di aver sottratto o distrutto i libri e altre scritture...