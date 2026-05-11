Banca Malatestiana | Utili per 32 milioni L’istituto è solido

Ieri si è tenuta l’assemblea dei soci di Banca Malatestiana presso il Palacongressi di Rimini, durante la quale sono stati approvati i risultati del bilancio 2025. La banca ha registrato utili per 32 milioni di euro, confermando la sua solidità finanziaria. I numeri evidenziano una situazione positiva e stabile per l’istituto, che continua a operare con successo nel settore bancario.

Una banca in salute. A certificarlo sono stati ieri i numeri del bilancio 2025 di Banca Malatestiana, discusso e approvato nell’assemblea dei soci al Palacongressi di Rimini. L’anno scorso la raccolta totale ha superato i 2,5 miliardi di euro, in aumento del 5,4% rispetto al 2024. Cresciuti anche gli impieghi verso i clienti: 1,27 miliardi di euro nel corso dell’anno. Il bilancio di Banca Malatestiana si è chiuso un utile pari a 32,3 milioni di euro. "La solidità patrimoniale – spiega in una nota l’istituto di credito – rimane uno dei punti di forza della Malatestiana: i fondi propri hanno superato i 301 milioni di euro, confermando un livello di capitale ampiamente adeguato agli standard di vigilanza e alla crescita futura".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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