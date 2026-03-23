SI PUÒ FARE banca senza dimenticare il territorio. Banca Malatestiana, infatti, ha chiuso il 2025 con un utile di 32,3 milioni di euro, risultato che si inserisce in un quadro di rafforzamento strutturale della Banca e di crescita degli aggregati patrimoniali e commerciali. In piena coerenza alla normativa statutaria del Credito Cooperativo, l’utile è stato impiegato per alimentare il Patrimonio e per sostenere iniziative a vantaggio del Territorio e della Comunità (attività socio-assistenziali, sportive e culturali e promozione delle realtà economiche locali) per un importo superiore a 1,5 milioni. La banca – le cui origini affondano al 1914 con la fondazione della Cassa rurale di San Vito e fa parte del gruppo Cassa Centrale - attualmente ha 30 sportelli, 229 dipendenti e 54. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Banca Malatestiana chiude il 2025 a 32,3 milioni: crescono impieghi e raccolta

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