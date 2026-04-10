Nella notte tra giovedì e venerdì, un bambino di 12 anni è deceduto dopo essere stato risucchiato dal bocchettone di una vasca idromassaggio in un hotel di Pennabilli, in provincia di Rimini. Poche ore prima, i medici avevano dichiarato la morte cerebrale del ragazzo. È stato aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di eventuali responsabili.

Il 12enne è morto nella notte tra giovedì e venerdì; poche ore prima i medici ne avevano dichiarato la morte cerebrale È stato dichiarato morto nella notte il 12enne rimasto coinvolto nel grave incidente in un hotel di Pennabilli, in provincia di Rimini. Il ragazzo, dopo essere stato risucchi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Pennabilli (RN), morto bambino di 12 anni risucchiato dal bocchettone della vasca idromassaggio, aperto fascicolo per omicidio colposo

Pennabilli (RN), morto il 12enne risucchiato dal bocchettone della vasca idromassaggio, aperto fascicolo per omicidio colposoIl 12enne è morto nella notte tra giovedì e venerdì; poche ore prima i medici ne avevano dichiarato la morte cerebrale È stato dichiarato morto nella...

Pennabilli (RN), morte cerebrale per il 12enne risucchiato dall'idromassaggio in hotel, aperto fascicolo per omicidio colposoDichiarata la morte cerebrale del 12enne risucchiato nella spa a Pennabilli: indagini per omicidio colposo e verifiche sui sistemi di sicurezza della...

News - Pennabilli, 12enne in morte cerebrale dopo l’incidente nell’idromassaggio. Tragedia… 9/4/2026

Argomenti più discussi: Rimini, dichiarata la morte cerebrale del dodicenne risucchiato dall'idromassaggio a Pennabilli: era con la famiglia in un hotel; Bambino risucchiato dal bocchettone della vasca idromassaggio in una Spa: è grave; Risucchiato dalla vasca idromassaggio a Pennabilli vicino Rimini muore a 12 anni, aperta indagine per omicidio; Intrappolato a 12 anni nella vasca idromassaggio dell’hotel di Pennabilli: è gravissimo. Via all’inchiesta.

Matteo Brandimarti era in vacanza a Pennabilli con la famiglia. Estratto dall’acqua non aveva mai ripreso conoscenza e giovedì pomeriggio era stata dichiarata la morte cerebrale. I genitori hanno autorizzato l’espianto degli organi - facebook.com facebook

Parlano le agostianine di Pennabilli, uno dei monasteri del Mediterraneo impegnati costantemente nella preghiera per la pace: «Il primo passo è trovare unità dentro di sé». Leggi l'articolo di Irene Funghi buff.ly/mbytQbA x.com