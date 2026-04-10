Pennabilli RN morto bambino di 12 anni risucchiato dal bocchettone della vasca idromassaggio aperto fascicolo per omicidio colposo

Da ilgiornaleditalia.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra giovedì e venerdì, un bambino di 12 anni è deceduto dopo essere stato risucchiato dal bocchettone di una vasca idromassaggio in un hotel di Pennabilli, in provincia di Rimini. Poche ore prima, i medici avevano dichiarato la morte cerebrale del ragazzo. È stato aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di eventuali responsabili.

Il 12enne è morto nella notte tra giovedì e venerdì; poche ore prima i medici ne avevano dichiarato la morte cerebrale È stato dichiarato morto nella notte il 12enne rimasto coinvolto nel grave incidente in un hotel di Pennabilli, in provincia di Rimini. Il ragazzo, dopo essere stato risucchi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Pennabilli (RN), morto il 12enne risucchiato dal bocchettone della vasca idromassaggio, aperto fascicolo per omicidio colposoIl 12enne è morto nella notte tra giovedì e venerdì; poche ore prima i medici ne avevano dichiarato la morte cerebrale È stato dichiarato morto nella...

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News - Pennabilli, 12enne in morte cerebrale dopo l’incidente nell’idromassaggio. Tragedia… 9/4/2026

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Argomenti più discussi: Rimini, dichiarata la morte cerebrale del dodicenne risucchiato dall'idromassaggio a Pennabilli: era con la famiglia in un hotel; Bambino risucchiato dal bocchettone della vasca idromassaggio in una Spa: è grave; Risucchiato dalla vasca idromassaggio a Pennabilli vicino Rimini muore a 12 anni, aperta indagine per omicidio; Intrappolato a 12 anni nella vasca idromassaggio dell’hotel di Pennabilli: è gravissimo. Via all’inchiesta.

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