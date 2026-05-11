Balconi Fioriti veste a festa Santarcangelo con una edizione all’insegna delle novità

Da riminitoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Santarcangelo, dal 16 al 17 maggio, si svolge la manifestazione Balconi Fioriti, giunta alla sua 37ª edizione. La kermesse si tiene nel centro storico, coinvolgendo piazza Ganganelli e le vie circostanti. L'evento, dedicato a piante, fiori, natura e benessere, presenta diverse novità rispetto alle precedenti edizioni. La manifestazione si ripete ogni anno in primavera, attirando numerosi visitatori nella cittadina.

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È un rito che si ripete da oramai 37 anni allo sbocciare della primavera. Nel mese di maggio, Santarcangelo si veste a festa con Balconi Fioriti, la manifestazione dedicata a piante, fiori, natura e benessere che sabato 16 e domenica 17 maggio animerà piazza Ganganelli e le vie del centro, con.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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