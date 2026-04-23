Piazza Marini si trasforma grazie alla nuova gestione che ha deciso di dedicare lo spazio a un orto urbano, con agricoltori presenti e animali da cortile in esposizione. La modifica prevede la sostituzione delle strutture precedenti con aiuole coltivate e aree dedicate agli animali. La modifica del layout è stata annunciata dall’amministrazione comunale e sarà completata nelle prossime settimane. La piazza continuerà a essere aperta al pubblico durante le operazioni di allestimento.

Piazza Marini diventerà una sorta di orto, con la presenza degli agricoltori e l’esposizione di animali da cortile. È una delle novità che ’sbocceranno’ il 16 e il 17 maggio nella nuova edizione (la 37esima) di Balconi fioriti, la tradizionale festa di Santarcangelo dedicata a fiori e piante. E sarà la prima edizione dell’evento targata Promo D, la società di San Giovanni in Marignano, specializzata nell’organizzazione di fiere e mercati, che si è aggiudicata la gestione della manifestazione. La Promo D, unica a presentare un’offerta al Comune per Balconi fioriti, organizzerà la kermesse sia quest’anno sia il prossimo, con la possibilità di proroga per un altro anno.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Balconi fioriti cambia volto con la nuova gestione: "Orto e animali in piazza"

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