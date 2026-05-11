A Taranto, si è chiarito che un uomo di 35 anni è stato ucciso prima di recarsi al lavoro, in circostanze ancora da dettagliare. Secondo le indagini, avrebbe subito un'aggressione da parte di cinque giovani, tra cui quattro minorenni, che lo avrebbero accerchiato poco prima dell’attacco con coltelli. La vicenda ha portato all'arresto di alcuni dei sospettati, tra cui un quindicenne.

Il 35enne sarebbe stato accerchiato da cinque giovani prima dei fendenti mortali: indagati anche quattro minorenni. Una violenza improvvisa, apparentemente senza motivo, consumata all’alba nel cuore della città vecchia di Taranto. E adesso una svolta investigativa che sta sconvolgendo l’opinione pubblica. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sarebbe stato un ragazzo di appena 15 anni — che compirà 16 anni tra pochi giorni — a colpire mortalmente Bakari Sako con un’arma da taglio, probabilmente un coltello o un cacciavite. Il 35enne originario del Mali è morto dopo essere stato aggredito in piazza Fontana da un gruppo di giovani che lo avrebbe circondato prima dell’attacco.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Bakari ucciso “senza motivo” prima di andare al lavoro, la svolta sconvolge Taranto: tra i fermati anche un 15enne

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