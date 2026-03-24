Zona Fiera sorpresi a rubare una Smart | due giovani arrestati dalla polizia

Sorpresi mentre stavano rubando una smart nella zona della Fiera. Due palermitani di 20 e 26 anni sono stati arrestati in flagranza dalla polizia per furto aggravato di autovettura, in concorso. I “Falchi” della squadra mobile, transitando in via Aloisio Juvara, hanno notato un uomo in sella a una bicicletta elettrica, conosciuto per i numerosi precedenti di polizia, fermo all’angolo con via Spedaleri, con l'atteggiamento di chi faceva da “palo”. Insospettiti dal suo atteggiamento, i poliziotti hanno deciso di osservarlo per verificare quali fossero le sue intenzioni. Pochi istanti più tardi il giovane, accortosi della presenza dei poliziotti, ha allertato un altro complice che si trovava su una Smart. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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