Napoli sorpresi con la droga nel bauletto | arrestati una 19enne e un 20enne

Due giovani sono stati arrestati ieri dalla polizia mentre trasportavano droga all’interno del bauletto di uno scooter. La sostanza stupefacente è stata trovata durante un controllo di routine e i due ragazzi, rispettivamente di 19 e 20 anni, sono stati fermati con l’accusa di concorso in detenzione illecita di droghe destinate allo spaccio. L’operazione ha portato al sequestro della droga e all’arresto dei due giovani.

Droga nascosto nel bauletto dello scooter. Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 19enne e un 20enne per concorso in detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’intuito investigativo dei poliziotti ha trovato positivo riscontro poiché, all’interno del bauletto dello motoveicolo, gli agenti hanno rinvenuto una bustina contenente circa 64 grammi di ketamina. Entrambi sono finiti in manette.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, sorpresi con la droga nel bauletto: arrestati una 19enne e un 20enne Notizie correlate Reggio Calabria, sorpresi in auto con 4 kg di cocaina: arrestati due corrieri della drogaLa Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha tratto in arresto a Villa San Giovanni due corrieri di droga diretti in Sicilia, che a bordo della loro... Catania, sorpresi a spacciare droga dal finestrino dell’auto: due pusher arrestatiABBONATI A DAYITALIANEWS Fermati durante una cessione di stupefacenti Due pusher catanesi sono stati sorpresi mentre vendevano droga direttamente dal... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Case Nuove: sorpresi con la droga. La Polizia di Stato arresta due soggetti. - Polizia di Stato; Napoli, sorpresi con la droga e arrestati; Napoli – Spaccio di droga, quattro arresti in città; Frattamaggiore, i carabinieri sventano un colpo in banca: sorpresi e arrestati i due rapinatori. Napoli, la scelta a sorpresa di Conte: a Bergamo con un tridente tutto under 23L'occasione per l'allungo Champions. Nonostante le difficoltà ed anche l'ultimo trend, il Napoli è di scena a Bergamo con l'opportunità quantomeno di consolidare la propria posizione. La squadra di ... tuttomercatoweb.com Napoli, tre minorenni sorpresi in auto con attrezzi per rubare: al volante c’è un 14enneNon arriva nemmeno a 50 anni la somma delle età dei tre minorenni denunciati questa notte a Napoli dai carabinieri: si tratta di due 17enni e addirittura un 14enne, che era alla guida dell'auto sulla ... fanpage.it Ceiba, Orto Botanico di Napoli - facebook.com facebook FOTO NM - Como-Napoli, lo striscione della Curva A all’esterno dello Stadio Sinigaglia x.com