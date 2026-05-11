Durante il Gran Premio di Le Mans, il pilota ha affrontato un problema ricorrente legato alla sua moto, spiegando che sa ormai perché è caduto anche questa volta. La gara si è conclusa con un risultato storico per Aprilia, che ha ottenuto una tripletta, con tre piloti diversi sul podio. La competizione ha visto un cambiamento improvviso nella classifica generale, mettendo in evidenza la performance delle moto di questa marca rispetto alle altre.

Oggi in MotoGp il mondo si è capovolto quasi all’improvviso. Il Gran premio di Le Mans ha sancito il dominio attuale dell’ Aprilia: in Francia è arrivata una tripletta storica, con Jorge Martin, Marco Bezzecchi e Ai Ogura sul podio. Bezzecchi e Martin sono anche primo e secondo nel Mondiale, mentre la casa di Noale è prima nel mondiale costruttori e le due scuderie motorizzate Aprilia sono prima e seconda anche nella classifica dei team. L’altra faccia della medaglia è la crisi della Ducati, che fino a due anni fa aveva trasformato la MotoGp in un campionato monomarca. L’anno scorso in rosso è arrivato Marc Marquez, ha stravinto ma nel frattempo tutto è cambiato.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bagnaia parla del “problema” della Ducati: “Sappiamo perché sono caduto, è lo stesso dell’altra volta”

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Bagnaia deluso dopo la caduta a Le Mans: il pilota Ducati punta il dito sui freni e parla dello stesso problema già visto a Jerez. #bagnaia #ducati #lemans #motogp x.com

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