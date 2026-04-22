Alex Marquez ha spiegato che tutti i piloti che guidano la Ducati GP26 stanno riscontrando gli stessi problemi nell’ingresso in curva. La questione riguarda specificamente le difficoltà nel gestire il telaio e l’aderenza durante le manovre di curva, una situazione condivisa tra i vari membri del team Ducati. La questione è stata affrontata durante le sessioni di allenamento e resta al centro delle discussioni tecniche tra i piloti e il team.

"> I Problemi di Ingresso in Curva sulla Ducati GP26: La Visione di Alex Marquez. Alex Marquez, alfine della Gresini Racing, ha rivelato che tutti i piloti Ducati condividono una stessa percezione riguardo ai problemi di ingresso in curva della Desmosedici GP26, sebbene le opinioni su cosa li provochi siano divergenti. La marca italiana ha dominato il campionato negli ultimi anni, creando moto di altissima qualità, ma con il modello GP26, sembra avere perso terreno rispetto ad Aprilia e alla sua RS-GP nel 2026. Durante il Gran Premio degli Stati Uniti, è stato dimostrato che la carcassa della gomma posteriore trattata termicamente da Michelin non è il fattore scatenante di queste difficoltà.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Alex Marquez: tutti i piloti Ducati affrontano lo stesso problema con la GP26.

Notizie correlate

Leggi anche: Alex Marquez analizza il confronto tra Ducati GP26 e il modello 2024.

Alex Marquez spiazzato dalla Ducati: “Non mi sento molto bene sulla GP26, sto facendo qualcosa di strano”Alex Marquez preoccupato dal suo inizio stagione e dalla sua GP26: "Le sensazioni non sono ancora molto buone.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: MotoGP | Alex Marquez difende la KTM: L'anno scorso tutti li hanno trattati senza rispetto; MotoGP. Alex Marquez su Marc: andrà avanti ancora; Alex Marquez: La GP24 più adatta a me, ma la GP26 ha più potenziale; Alex Marquez bacchetta Ducati: L'infortunio di Marc non c'entra.

MotoGP. Alex Marquez su Marc: andrà avanti ancoraAlla vigilia del GP di Spagna a Jerez e del suo trentesimo compleanno, che festeggerà il 23 aprile, il pilota di Gresini mostra fiducia in Dall’Igna e nella capacità di reazione della Ducati. Il frate ... moto.it

Alex Marquez: L’infortunio di Marc non giustifica l’avvio lento della Ducati in stagione.La stagione 2026 di MotoGP ha iniziato a sollevare interrogativi sul futuro e le prestazioni attuali di Ducati. Alex Marquez ha dichiarato che il ruolo di Marc Marquez, attualmente scosso da un infort ... napolipiu.com

La pausa forzata del Mondiale MotoGP, dovuta al rinvio del Gran Premio del Qatar a fine stagione per via delle tensioni in Medio Oriente, sta offrendo a team e piloti un raro momento di riflessione. Un’occasione che Alex Marquez ha colto per affrontare alcuni facebook

#MotoGP | Alex Marquez: "Se ad Adelaide vedremo i muri, noi piloti saremo i primi a dire che non si corre" x.com