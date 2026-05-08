A Roma, nel 2026, si registra un’altra tragedia sulla strada con la morte di una donna di 73 anni. La vittima, investita mentre attraversava, si aggiunge alle numerose altre persone rimaste coinvolte in incidenti nel corso dell’anno. La situazione solleva ancora una volta il tema della sicurezza pedonale, con richieste di interventi mirati per tutelare chi cammina lungo le strade della città.

Un’altra morte, un’altra vita spezzata sull’asfalto. A Roma una donna di 73 anni è l’ennesima vittima della strada nel 2026. Un dato che riapre il dibattito sulla sicurezza urbana e sulla tutela dei pedoni, considerati i soggetti più vulnerabili della mobilità. I numeri che preoccupano. A tracciare il quadro è l’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè, che parla di una situazione “intollerabile”: 39 vittime nei primi quattro mesi del 2026. 3 in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Numeri che interrompono un trend positivo registrato negli anni precedenti, quando i decessi annuali erano scesi da 154 nel 2023 a 124 nel 2025. “Non basta intervenire sulle strade”.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma, ancora una vittima sulla strada: “Pedoni sempre più esposti, serve una svolta culturale”

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