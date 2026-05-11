Bagarinaggio online coniugi modenesi incastrati dalla Finanza per un' evasione da un milione
Due coniugi modenesi sono stati coinvolti in un’indagine della Guardia di Finanza per un’evasione fiscale di circa un milione di euro. La vicenda riguarda il bagarinaggio online, che ha portato alla confisca di biglietti rivenduti a prezzi maggiorati attraverso piattaforme non autorizzate. La scoperta si è basata su controlli incrociati tra acquisti ufficiali e annunci pubblicati sui siti di rivendita non autorizzati.
L'amara sorpresa del "tutto esaurito" dopo ore di estenuante attesa in una coda virtuale, seguita dalla frustrazione nel ritrovare gli stessi biglietti pochi minuti dopo su siti non ufficiali a prezzi esorbitanti. È il meccanismo alla base del cosiddetto "secondary ticketing", il moderno e.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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