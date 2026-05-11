Durante la cerimonia dei BAFTA TV Awards 2026, svoltasi alla Royal Festival Hall di Londra, la serie Adolescence ha conquistato quattro premi, diventando la grande protagonista della serata. Per la prima volta, l’attore Stephen Graham ha ricevuto un riconoscimento in questa manifestazione, segnando un momento storico per la sua carriera. La serata ha visto anche numerose altre premiazioni, con un focus particolare sulla produzione che ha dominato la scena televisiva.

La notte dei BAFTA TV Awards 2026 alla Royal Festival Hall di Londra ha incoronato un unico, assoluto protagonista: Adolescence. La serie hit di Netflix ha riscritto i record della manifestazione portando a casa quattro premi, il risultato più alto mai raggiunto da un singolo titolo nella storia dell’Academy britannica. Il successo della serie, co-creata da Jack Thorne e Stephen Graham, chiude una stagione di premi straordinaria che l’ha già vista trionfare agli Emmy e ai Golden Globes. Stephen Graham ha vinto il premio come Miglior Attore Protagonista (Leading Actor) per la sua interpretazione in Adolescence. Si tratta di un traguardo storico per l’attore britannico che, nonostante una carriera costellata di successi, è riuscito a conquistare l’ambita maschera dorata solo al suo ottavo tentativo tra cinema e televisione.🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - BAFTA TV Awards 2026: Adolescence scrive la storia con un poker di premi e la prima volta di Stephen Graham

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