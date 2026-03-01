NAACP Image Awards 2026 | Sinners scrive la storia con 12 premi Michael B Jordan è il re della serata

Ai NAACP Image Awards 2026, Sinners ha conquistato 12 premi, stabilendo un record nella storia della manifestazione. La cerimonia di gala si è svolta al Pasadena Civic Auditorium, dove Michael B. Jordan ha ricevuto il riconoscimento come miglior attore. La serata ha visto la partecipazione di numerosi artisti e personalità del settore, con premi assegnati in diverse categorie durante tutta la settimana di celebrazioni.

Dopo una settimana di celebrazioni e premi tecnici, i NAACP Image Awards 2026 si sono conclusi con una serata di gala al Pasadena Civic Auditorium che ha sancito un unico, assoluto protagonista: Sinners. Il film di Ryan Coogler ha letteralmente dominato la manifestazione, portando a casa un totale di 12 trofei e confermando il suo status di favorito assoluto per i prossimi Oscar. Se nei giorni scorsi avevamo visto il film trionfare nelle categorie tecniche, la serata finale ha consegnato i premi più pesanti. Michael B. Jordan ha vinto sia come Miglior Attore Protagonista che come Entertainer of the Year, dedicando quest’ultimo premio al compianto Chadwick Boseman. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

Dominio Sinners: Ryan Coogler e il cast fanno il pieno di premi ai NAACP Image Awards 2026

NAACP Image Awards 2026 | Sinners e Hightest 2 Lowest guidano le nomination

2026 NAACP Image Awards WinnersThe 57th NAACP Image Awards ceremony wrapped up Saturday night, the culmination of a weeklong stretch of events and awards-giving celebrating Black excellence and achievement across film, TV, books, ... msn.com

2026 NAACP Image Awards: ‘Sinners’ Dominates With 13 Wins, Including Best Motion PictureBy Hilary Lewis Deputy Editor, East Coast Sinners dominated the 2026 NAACP Image Awards on Saturday, winning 13 awards after scoring a leading 18 nominations, including best motion picture. hollywoodreporter.com

“Sinners” di Ryan Coogler ha guidato la 57a edizione degli NAACP Image Awards con 13 vittorie: • Artista dell'anno (Michael B. Jordan) • Miglior film • Attore in un film (Michael B. Jordan) • Miglior attrice non protagonista in un film (Wunmi Mosaku) • Miglior att x.com

